"Просто кошмар". ВСУ забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. ВСУ пожаловалось на нехватку топлива из-за последствий атаки США на Иран, пишет Politico.
Двое украинских военных рассказали, что последние скачки цен сильно ударили по их запасам топлива для военной техники — танков, артиллерии и бронетранспортеров.
"Стоимость топлива — просто кошмар, — сказал один высокопоставленный военнослужащий ВСУ, осведомленный в этом вопросе <…>. — Даже в войсках у нас сейчас очень мало топлива", — говорится в публикации.
Другой военный отметил, что дизель идет в первую очередь во фронтовые подразделения, которые пытаются остановить натиск России на востоке, где продолжаются ожесточенные бои — преимущественно в Донбассе.
"Мы не на передовой, — сказал он <…>. — Поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений". — добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
