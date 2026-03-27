"Под угрозой". СМИ запаниковали из-за плана США по Украине - 27.03.2026, ПРАЙМ
США начали предупреждать союзников о перебоях в поставках вооружений Украине на фоне операции против Ирана, сообщает Politico. | 27.03.2026, ПРАЙМ
"Под угрозой". СМИ запаниковали из-за плана США по Украине

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США начали предупреждать союзников о перебоях в поставках вооружений Украине на фоне операции против Ирана, сообщает Politico.
"Это предупреждение звучит на фоне опасений европейских и азиатских стран, что Вашингтон может перенаправить уже купленное ими оружие для пополнения истощающихся запасов, кроме того оно ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его передачи Киеву", — говорится в публикации.
Как уточняет издание со ссылкой на европейских чиновников, госдепартамент уже уведомил ряд стран о проблемах с поставками отдельных видов боеприпасов, особенно для ЗРК Patriot.
Зеленский 3 марта заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет и вооружений, поскольку они теперь требуются самим США для операции против Ирана. Ранее он также жаловался на задержки поставок ракет для систем ПВО Patriot из-за неоплаченного европейского транша по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений за счет взносов стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям
