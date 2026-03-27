"Под угрозой". СМИ запаниковали из-за плана США по Украине

США начали предупреждать союзников о перебоях в поставках вооружений Украине на фоне операции против Ирана, сообщает Politico.

2026-03-27T23:31+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США начали предупреждать союзников о перебоях в поставках вооружений Украине на фоне операции против Ирана, сообщает Politico."Это предупреждение звучит на фоне опасений европейских и азиатских стран, что Вашингтон может перенаправить уже купленное ими оружие для пополнения истощающихся запасов, кроме того оно ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его передачи Киеву", — говорится в публикации.Как уточняет издание со ссылкой на европейских чиновников, госдепартамент уже уведомил ряд стран о проблемах с поставками отдельных видов боеприпасов, особенно для ЗРК Patriot.Зеленский 3 марта заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет и вооружений, поскольку они теперь требуются самим США для операции против Ирана. Ранее он также жаловался на задержки поставок ракет для систем ПВО Patriot из-за неоплаченного европейского транша по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений за счет взносов стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

