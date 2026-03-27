Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка
Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка - 27.03.2026, ПРАЙМ
Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка
Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, говорится в документе на сайте ведомства. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T18:06+0300
2026-03-27T18:06+0300
2026-03-27T18:06+0300
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, говорится в документе на сайте ведомства. Имя Владимира Дмитриева, дата рождения которого совпадает с датой рождения экс-председателя Внешэкономбанка, содержится в списке имен, удаленных из санкционного списка, связанного с Россией. Дмитриев был внесен в список в мае 2022 года как лицо, связанное с Газпромбанком.
банки, финансы, минфин сша, газпромбанк
Экономика, Банки, Финансы, Минфин США, Газпромбанк
Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка
Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин США снял санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, говорится в документе на сайте ведомства.
Имя Владимира Дмитриева, дата рождения которого совпадает с датой рождения экс-председателя Внешэкономбанка, содержится в списке имен, удаленных из санкционного списка, связанного с Россией.
Дмитриев был внесен в список в мае 2022 года как лицо, связанное с Газпромбанком
.