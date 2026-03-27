В США индекс потребительских настроений в марте снизился сильнее прогноза

2026-03-27T18:20+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте уменьшился до 53,3 пункта с уровня февраля в 56,6 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка показала снижение значения только до 55,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, сократился до 55,8 пункта с 56,6 пункта в феврале, индекс экономических ожиданий упал до 51,7 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

