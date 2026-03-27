https://1prime.ru/20260327/usa-868695008.html
В США индекс потребительских настроений в марте снизился сильнее прогноза
2026-03-27T18:20+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867820479_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_791f7f61fa7f5173e6b3bfdf6d2da733.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте уменьшился до 53,3 пункта с уровня февраля в 56,6 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка показала снижение значения только до 55,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, сократился до 55,8 пункта с 56,6 пункта в феврале, индекс экономических ожиданий упал до 51,7 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867820479_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d06456d9e636c3c196cdecac68d6930f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
