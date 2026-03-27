Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака - 27.03.2026, ПРАЙМ
Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака
Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака
2026-03-27T12:20+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Международная платежная система Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки поступили в ведомство ранее в марте. В качестве заявителя указана компания "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн". В случае успешной регистрации под товарным знаком компания сможет предоставлять услуги связи и транспортных перевозок. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как их обслуживает НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
https://1prime.ru/20260325/netflix-868609751.html
https://1prime.ru/20260320/domodedovo-868501817.html
12:20 27.03.2026
 
Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Банковские карты международных платежных систем VISA - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Банковские карты международных платежных систем VISA. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Международная платежная система Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство ранее в марте. В качестве заявителя указана компания "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн".
Netflix
Netflix хочет зарегистрировать в России товарный знак
25 марта, 14:45
В случае успешной регистрации под товарным знаком компания сможет предоставлять услуги связи и транспортных перевозок.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как их обслуживает НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Аэропорт "Домодедово" продлил права на товарные знаки в России
20 марта, 18:28
 
