Суд по иску производителя колбасы "Вязанка" аннулировал бренд "Связочка" - 27.03.2026, ПРАЙМ
Суд по иску производителя колбасы "Вязанка" аннулировал бренд "Связочка"
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению владимирского АО "Стародворские колбасы", производящее колбасу и другие мясные изделия под брендом "Вязанка", признал незаконной регистрацию Роспатентом бренда "Связочка" по заявке торговой сети "Вкусвилл", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд обязал ведомство внести исключить товарный знак из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. "Стародворским колбасам" принадлежит общеизвестный с 2020 года товарный знак "Вязанка" для товаров "колбасные изделия", а также зарегистрированные в 2012 и 2016 годах обычные товарные знаки "Вязанка" и "Вязаночка" и еще целая серия подобных знаков. По мнению заявителя, спорный бренд "Вкусвилла", зарегистрированный в 2023 году, схож до степени смешения с его знаками и будет вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров. Отвечая на возражения владимирского предприятия, "Вкусвилл" сообщил в Роспатент, что добровольно исключил из перечня товаров "все однородные колбасным изделиям товары" - ветчину, дичь, колбасу кровяную, колбасы и изделия колбасные, консервы мясные, мозг костный пищевой, оболочки колбасные, паштеты из печени и тому подобное. Бренд "Связочка" сохранил действие только для рыбной, молочной, фруктовой и овощной продукции. Кроме того, по мнению ритейлера, противопоставляемые знаки имеют различия как в звучании и написании, так и по смыслу. Роспатент отклонил возражения "Стародворских колбас" на регистрацию бренда "Связочка", отметив, что слово "Связка", от которого образован оспариваемый бренд, означает "несколько однородных предметов, связанных вместе (связка ключей, связка книг)", а слово "Вязанка" имеет значение "вязаная вещь (кофта, фуфайка)". По мнению Роспатента, "хотя сравниваемые словесные элементы "Связочка" и "Вязанка" являются однокоренными, тем не менее, они имеют разные смысловые значения, могут вызывать у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, в зависимости от их кругозора и предыдущего опыта, что порождает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки различаются по смысловому критерию сходства". Также Роспатент пришел к выводу об отсутствии фонетического и визуального сходства. Суд по интеллектуальным правам тем не менее 26 марта признал решение Роспатента от 9 июня 2025 года незаконным.
14:56 27.03.2026 (обновлено: 14:57 27.03.2026)
 
