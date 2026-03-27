Wildberries готов предоставлять финуслуги россиянам через ПВЗ

Wildberries готов предоставлять базовые финансовые услуги россиянам через свои пункты выдачи заказов (ПВЗ), в том числе в отдаленных регионах, сообщили РИА... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T01:47+0300
бизнес
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
wildberries
банк россия
банк россии
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Wildberries готов предоставлять базовые финансовые услуги россиянам через свои пункты выдачи заказов (ПВЗ), в том числе в отдаленных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, комментируя предложение ЦБ РФ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила подумать над возможностью оказывать финансовые услуги в сельской местности через "Почту России" или даже ПВЗ маркетплейсов.
"Мы солидарны с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. "WB Банк" готов оказывать банковские услуги населению и бизнесу через ПВЗ Wildberries, в том числе в отдаленных регионах", - сообщили в Wildberries.
В компании считают, что предоставление банковских услуг через ПВЗ будет способствовать росту финансовой доступности для граждан и бизнеса.
Маркетплейс отметил, что имеет 94 тысячи ПВЗ и готов обсуждать формат реализации этой инициативы с учетом интересов владельцев этих точек. "Важно не создавать избыточные регуляторные обязательства для банков цифровых платформ и их партнеров, а, наоборот, выстраивать условия для поддержания доступности финуслуг в регионах и стимулировать такое развитие", - прокомментировали в компании.
В свою очередь банки маркетплейсов уже предоставляют доступ к финансовым инструментам не только покупателям, но и региональному бизнесу, который раньше зачастую оставался за пределами внимания крупных банков, добавили в пресс-службе. Это позволило малым и средним предприятиям получить доступ к широкому спектру финансовых решений.
