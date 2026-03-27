Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries готов предоставлять финуслуги россиянам через ПВЗ - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/wildberries-868669415.html
Wildberries готов предоставлять финуслуги россиянам через ПВЗ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669415.jpg?1774565268
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:47 27.03.2026
 
Wildberries готов предоставлять финуслуги россиянам через ПВЗ

Wildberries готов предоставлять финуслуги россиянам через свои пункты выдачи заказов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Wildberries готов предоставлять базовые финансовые услуги россиянам через свои пункты выдачи заказов (ПВЗ), в том числе в отдаленных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, комментируя предложение ЦБ РФ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила подумать над возможностью оказывать финансовые услуги в сельской местности через "Почту России" или даже ПВЗ маркетплейсов.
"Мы солидарны с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. "WB Банк" готов оказывать банковские услуги населению и бизнесу через ПВЗ Wildberries, в том числе в отдаленных регионах", - сообщили в Wildberries.
В компании считают, что предоставление банковских услуг через ПВЗ будет способствовать росту финансовой доступности для граждан и бизнеса.
Маркетплейс отметил, что имеет 94 тысячи ПВЗ и готов обсуждать формат реализации этой инициативы с учетом интересов владельцев этих точек. "Важно не создавать избыточные регуляторные обязательства для банков цифровых платформ и их партнеров, а, наоборот, выстраивать условия для поддержания доступности финуслуг в регионах и стимулировать такое развитие", - прокомментировали в компании.
В свою очередь банки маркетплейсов уже предоставляют доступ к финансовым инструментам не только покупателям, но и региональному бизнесу, который раньше зачастую оставался за пределами внимания крупных банков, добавили в пресс-службе. Это позволило малым и средним предприятиям получить доступ к широкому спектру финансовых решений.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала