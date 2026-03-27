Юань на Мосбирже стабилизируется к рублю перед выходными - 27.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже стабилизируется к рублю перед выходными
Курс китайской валюты по отношению к российской стабилизируется в сузившемся коридоре, умеренно прибавляя перед выходными, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2026, ПРАЙМ
Экономика, Рынок, Торги, США, "БКС Мир инвестиций", Дмитрий Бабин, РИКОМ-ТРАСТ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской стабилизируется в сузившемся коридоре, умеренно прибавляя перед выходными, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 11,73 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,63-11,81 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,33 рубля.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,29 рубля.
Рубль под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу преимущественно повышается. Перед выходными курс консолидируется после колебаний завершающейся рабочей недели.
"Давление на курс рубля может оказывать завершение очередного налогового периода у экспортеров. Его пик приходится на понедельник, поэтому сегодня последней день, когда можно продать валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли 30 марта для исполнения фискальных обязательств", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +8,45% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +9,42% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск росла на 1,8%, до 103,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100 пунктов.
Прогнозы
Ожидаемый диапазон по юаню к концу торгового дня составляет 11,5-11,75 рубля, полагает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
"Несмотря на крепость рубля на неделе, среднесрочные перспективы национальной валюты остаются сдержанными", - добавляет она.
На следующую неделю базовый рабочий диапазон для юаня: 11,6–11,95 рубля, считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
"В самом начале недели рубль еще может получить последний импульс поддержки от налоговых выплат 30 марта и инерции высокого предложения валюты со стороны экспортеров, поэтому тест зоны 11,55–11,6 рубля вполне возможен, особенно если нефть удержится высоко, а ставки денежного рынка останутся около текущих уровней. После уплаты налогов на первый план снова выйдут среднесрочные факторы: слабый текущий счет, сокращенные валютные продажи от ЦБ, сложности внешних расчетов и глобально более крепкий доллар", - говорит он.
