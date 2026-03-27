Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю вырос перед выходными - 27.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю вырос перед выходными
Курс китайской валюты по отношению к российской вырос перед выходными, направившись в сторону 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской вырос перед выходными, направившись в сторону 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек и составил 11,82 рубля. Курсовой коридор составил 11,63-11,85 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,56 рубля.
Юань за рабочую неделю упал на 20 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,63-12,03 рубля.
Рубль под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу преимущественно повышался. Перед выходными курс вышел из консолидации и в итоге подрос в направлении 12 рублей.
"Завершение налогового периода марта ведет к сокращению объема валютного предложения от экспортеров, поэтому курс рубля попал под давление в конце недели", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.03 мск росла на 3,2%, до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 100,2 пункта.
Прогнозы
Продолжительность конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, будет больше, чем предполагалось ранее, что означает сохранение более высоких цен на нефть и крепкого рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Поступления валюты, вероятно, будут постепенно увеличиваться в ближайшие недели и месяцы, что будет поддерживать укрепление рубля и переход курса в диапазон 75-80 рублей за доллар. Минфин пока не планирует возвращаться на валютный рынок в рамках бюджетного правила, что также краткосрочно поддержит позиции национальной валюты", - добавляет она.
Во второй половине года ожидается нормализация цен на нефть (к уровням около 70 долларов за баррель для марки Brent), снижение рублевых процентных ставок и ослабление рубля до 85 к доллару, считает Ващелюк. "В течение следующей недели рубль может умеренно укрепляться, курс останется вблизи уровня 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань", - оценивает она.
По мнению Смирнова из "БКС Мир инвестиций", курс доллара на будущей неделе может подходить к 82,5-83 рублям, юаня – к 11,9-12 рублям.
