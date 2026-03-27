Курс юаня к рублю вырос перед выходными

Курс китайской валюты по отношению к российской вырос перед выходными, направившись в сторону 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской вырос перед выходными, направившись в сторону 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек и составил 11,82 рубля. Курсовой коридор составил 11,63-11,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,56 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 20 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,63-12,03 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу преимущественно повышался. Перед выходными курс вышел из консолидации и в итоге подрос в направлении 12 рублей. "Завершение налогового периода марта ведет к сокращению объема валютного предложения от экспортеров, поэтому курс рубля попал под давление в конце недели", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.03 мск росла на 3,2%, до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 100,2 пункта. Прогнозы Продолжительность конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, будет больше, чем предполагалось ранее, что означает сохранение более высоких цен на нефть и крепкого рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Поступления валюты, вероятно, будут постепенно увеличиваться в ближайшие недели и месяцы, что будет поддерживать укрепление рубля и переход курса в диапазон 75-80 рублей за доллар. Минфин пока не планирует возвращаться на валютный рынок в рамках бюджетного правила, что также краткосрочно поддержит позиции национальной валюты", - добавляет она. Во второй половине года ожидается нормализация цен на нефть (к уровням около 70 долларов за баррель для марки Brent), снижение рублевых процентных ставок и ослабление рубля до 85 к доллару, считает Ващелюк. "В течение следующей недели рубль может умеренно укрепляться, курс останется вблизи уровня 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань", - оценивает она. По мнению Смирнова из "БКС Мир инвестиций", курс доллара на будущей неделе может подходить к 82,5-83 рублям, юаня – к 11,9-12 рублям.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

