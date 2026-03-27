Адвокат объяснила, кого могут заставить снести забор на даче

2026-03-27T03:03+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вопрос установки забора между соседними участками, а также на границе с муниципальными землями нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила действуют для разных категорий земель и как избежать конфликтов, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Федеральное законодательство не устанавливает единых для всех категорий земель требований к высоте и прозрачности ограждений. Для садоводческих и огородных участков действуют нормы СП 53.13330.2019, которые носят рекомендательный характер.Согласно своду правил, по периметру садового участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м, а глухие заборы разрешены только со стороны улиц и проездов. Для земель индивидуального жилищного строительства параметры заборов регулируются региональным и муниципальным законодательством."Суды относятся к нормам по-разному. В ряде решений по искам о сносе заборов указано, что само по себе несоответствие без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир", — подчеркивает Кудерко.Принципиальное значение имеет точное определение границы участка. Единственным юридически значимым источником являются сведения Единого государственного реестра недвижимости. Установка забора возможна либо строго по меже при наличии согласия соседа, либо с отступом от межи вглубь своего участка. Если ограждение монтируется по общей границе, оно считается общим, и его основание должно находиться в пределах допустимого отклонения координат; в противном случае сосед вправе требовать переноса через суд.Самовольное занятие части чужого земельного участка или территории общего пользования квалифицируется по статье 7.1 КоАП РФ и влечет штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, а также обязанность снести конструкцию. Если забор возведен с нарушением региональных или муниципальных требований, наказание предусмотрено законодательством соответствующего региона.Официального разрешения на возведение забора не требуется, поскольку он относится к элементам благоустройства. Однако это не освобождает собственника от соблюдения градостроительных, санитарных и земельных норм. Адвокат советует перед началом работ уточнить местные правила благоустройства, вынести границы участка в натуру с помощью кадастрового инженера и, при установке ограждения по общей границе, получить письменное согласие соседа. Такой подход позволяет избежать судебных споров и дополнительных финансовых затрат.

