Адвокат объяснила, кого могут заставить снести забор на даче - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/zabor-868655856.html
Адвокат объяснила, кого могут заставить снести забор на даче
Адвокат объяснила, кого могут заставить снести забор на даче
Вопрос установки забора между соседними участками, а также на границе с муниципальными землями нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила... | 27.03.2026, ПРАЙМ
общество
недвижимость
елена кудерко
дача
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/59/834125928_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_e01168755039a4d00183f0640863ac72.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вопрос установки забора между соседними участками, а также на границе с муниципальными землями нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила действуют для разных категорий земель и как избежать конфликтов, агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
https://1prime.ru/20250621/zabor-858728586.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/59/834125928_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85179c6cf22572e82e0996dcd82e8498.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПоследствия пожаров в Тюменской области
Последствия пожаров в Тюменской области - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости . Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вопрос установки забора между соседними участками, а также на границе с муниципальными землями нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила действуют для разных категорий земель и как избежать конфликтов, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Федеральное законодательство не устанавливает единых для всех категорий земель требований к высоте и прозрачности ограждений. Для садоводческих и огородных участков действуют нормы СП 53.13330.2019, которые носят рекомендательный характер.
Согласно своду правил, по периметру садового участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м, а глухие заборы разрешены только со стороны улиц и проездов. Для земель индивидуального жилищного строительства параметры заборов регулируются региональным и муниципальным законодательством.
"Суды относятся к нормам по-разному. В ряде решений по искам о сносе заборов указано, что само по себе несоответствие без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир", — подчеркивает Кудерко.
Принципиальное значение имеет точное определение границы участка. Единственным юридически значимым источником являются сведения Единого государственного реестра недвижимости. Установка забора возможна либо строго по меже при наличии согласия соседа, либо с отступом от межи вглубь своего участка. Если ограждение монтируется по общей границе, оно считается общим, и его основание должно находиться в пределах допустимого отклонения координат; в противном случае сосед вправе требовать переноса через суд.
Самовольное занятие части чужого земельного участка или территории общего пользования квалифицируется по статье 7.1 КоАП РФ и влечет штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, а также обязанность снести конструкцию. Если забор возведен с нарушением региональных или муниципальных требований, наказание предусмотрено законодательством соответствующего региона.
Официального разрешения на возведение забора не требуется, поскольку он относится к элементам благоустройства. Однако это не освобождает собственника от соблюдения градостроительных, санитарных и земельных норм. Адвокат советует перед началом работ уточнить местные правила благоустройства, вынести границы участка в натуру с помощью кадастрового инженера и, при установке ограждения по общей границе, получить письменное согласие соседа. Такой подход позволяет избежать судебных споров и дополнительных финансовых затрат.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала