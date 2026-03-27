Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября

Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября - 27.03.2026, ПРАЙМ

Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября

Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T01:56+0300

2026-03-27T01:56+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых. Документ разработан Минэкономразвития и предполагает внесение изменений в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России. В частности, как следует из проекта постановления, при отсутствии у потребителя гостиничных услуг документов, удостоверяющих личность гражданина РФ (например, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения), заселение в средство размещения может осуществляется при "представлении сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем его личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией". Предполагается, что изменение для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров вступит в силу с 1 сентября 2026 года, для средств размещения с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года. Как указано в пояснительной записке, переходные периоды направлены на то, чтобы у небольших гостиниц и других средств размещения была возможность доработать информационные системы по приему и передаче информации, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а также обучить персонал.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф