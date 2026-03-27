Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/zaselenie-868669510.html
Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября
2026-03-27T01:56+0300
2026-03-27T01:56+0300
бизнес
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669510.jpg?1774565811
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:56 27.03.2026
 
Заселение россиян через Max заработает с 1 сентября

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых.
Документ разработан Минэкономразвития и предполагает внесение изменений в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России. В частности, как следует из проекта постановления, при отсутствии у потребителя гостиничных услуг документов, удостоверяющих личность гражданина РФ (например, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения), заселение в средство размещения может осуществляется при "представлении сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем его личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией".
Предполагается, что изменение для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров вступит в силу с 1 сентября 2026 года, для средств размещения с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года.
Как указано в пояснительной записке, переходные периоды направлены на то, чтобы у небольших гостиниц и других средств размещения была возможность доработать информационные системы по приему и передаче информации, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а также обучить персонал.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала