"Настоящий кошмар". На Западе ужаснулись из-за случившегося с Зеленским
Мема назвал планы США перебросить ПВО на Ближний Восток ударом для Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Перераспределение США систем ПВО в пользу войны на Ближнем Востоке стало ударом для Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия", — говорится в публикации.
Политик отметил, что без систем ПВО вы мало что сможете сделать в военном конфликте и добавил, что во время войны в Иране было использовано около 25 процентов самых современных систем противовоздушной обороны из запасов США.
Кроме того, ситуацию осложняет то, что Вашингтон слишком медленно производит эти системы, считает Мема.
Накануне газета Washington Post писала, что министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном.
