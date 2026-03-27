Заявление Зеленского о Донбассе вызвало ярость в США
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский соврал о позиции администрации Трампа по Донбассу, пишет Newsweek.
"США не увязывают послевоенные гарантии безопасности для Украины с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. Об этом <…> заявил представитель американской администрации, опровергнув недавние слова Зеленского. Тот сказал журналистам в среду: США заявили, что окончательно закрепят обязательства по защите Украины после войны только тогда, когда она будет готова выйти из Донбасса", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что территориальный контроль стал главным камнем преткновения в прошедших раундах переговоров: ни Россия, ни Украина на уступки идти не готовы.
Кроме того, украинские чиновники и европейские союзники Киева обеспокоены непредсказуемой позицией главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Украины и его явной симпатией к России. Они надеются предотвратить сделку, которая нанесет ущерб Киеву и сыграет на руку Москве, пишет Newsweek.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
