Заявление Зеленского о Донбассе вызвало ярость в США - 27.03.2026, ПРАЙМ
Заявление Зеленского о Донбассе вызвало ярость в США
https://1prime.ru/20260320/ukraina-868481227.html
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868233523.html
12:26 27.03.2026
 
Заявление Зеленского о Донбассе вызвало ярость в США

Newsweek: Зеленский соврал о позиции Вашингтона по Донбассу

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский соврал о позиции администрации Трампа по Донбассу, пишет Newsweek.

"США не увязывают послевоенные гарантии безопасности для Украины с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. Об этом <…> заявил представитель американской администрации, опровергнув недавние слова Зеленского. Тот сказал журналистам в среду: США заявили, что окончательно закрепят обязательства по защите Украины после войны только тогда, когда она будет готова выйти из Донбасса", — говорится в публикации.
"Критический момент". В ФРГ ужаснулись из-за мощного удара по Украине
20 марта, 09:39
В материале отмечается, что территориальный контроль стал главным камнем преткновения в прошедших раундах переговоров: ни Россия, ни Украина на уступки идти не готовы.

Кроме того, украинские чиновники и европейские союзники Киева обеспокоены непредсказуемой позицией главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Украины и его явной симпатией к России. Они надеются предотвратить сделку, которая нанесет ущерб Киеву и сыграет на руку Москве, пишет Newsweek.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
12 марта, 08:49
 
