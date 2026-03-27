Слова Зеленского о Донбассе встревожили Запад
Владимир Зеленский, говоря о якобы предложенных США гарантиях безопасности в обмен на территориальные уступки, стремится переложить ответственность на...
2026-03-27T23:28+0300
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, говоря о якобы предложенных США гарантиях безопасности в обмен на территориальные уступки, стремится переложить ответственность на Вашингтон, пишет Junge Welt."Зеленский преподнес украинской публике горькую пилюлю, при этом заявив, что это было не по его вине. Все потому, что на него давит националистическая часть украинской общественности; поэтому он хочет избежать обвинений в предательстве и предотвратить возможную волну гнева украинских правых после мирного соглашения", — отмечается в публикации.Как указывает издание, завершение конфликта может оказаться для него крайне опасным."Окончание конфликта также означает, что глава киевского режима не сможет больше избегать новых выборов. И если он их проиграет, его иммунитет, предоставляемый должностью, будет потерян. Ему еще многое предстоит пережить", — резюмируется в материале.Ранее глава киевского режима заявил в интервью агентству Reuters, что США якобы предложили закрепить гарантии безопасности при условии согласия Киева на территориальные уступки и передачу России всего Донбасса.Президент США Дональд Трамп не раз выражал удивление нежеланием Зеленского идти на соглашение для завершения конфликта.Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к переговорному урегулированию кризиса на Украине с учетом договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, включая устранение угроз своей национальной безопасности.
JW: Зеленский пытается переложить ответственность за уступки по Донбассу на США