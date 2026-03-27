На Украине забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Зеленский может лишиться контроля над системой власти
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рискует утратить контроль над системой власти на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
"Контроль над действующим кабинетом министров, сформированным под руководством (экс-главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти. <…> При этом в самом парламенте Зеленский в значительной степени потерял контроль даже над своей собственной фракцией", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, депутаты Рады, бойкотируя правительственные инициативы, могут подтолкнуть главу киевского режима к смене кабинета министров. В то же время отставка правительства будет означать для него потерю фактической власти.
Ранее Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, однако Киев настаивает на его легитимности до избрания нового лидера.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей системы власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что переговоры со стороны Киева может вести любой представитель, но подписывать документы должна только легитимная власть.