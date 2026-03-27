Биржевая цена на золото и серебро поднимается в пятницу

2026-03-27T08:53+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет на 1,5% в пятницу утром, при том, что спрос на драгоценный металл сохраняется, динамика его котировок сдерживается более жесткой денежно-кредитной политикой мировых центральных банков, а серебро дорожает на 3%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 68,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,55%, до 4 477,51 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,99% - до 69,963 доллара за унцию. Аналитики оценивают спрос на золото как на надежный актив в условиях геополитической и макроэкономической нестабильности. "В течение нескольких недель золото рассматривалось как ликвидный актив... но сейчас оно выглядит более привлекательным для инвесторов, поэтому сегодня к нему снова проявляют интерес", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Однако более жесткая политика мировых центральных банков, опасающихся сохранения уровня инфляции, вызванной ростом цен на нефть, все еще сдерживает рост стоимости золота, не позволяя ему выйти за пределы текущего диапазона", - добавил аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта стран региона.

https://1prime.ru/20260323/tramp-868558133.html

https://1prime.ru/20260314/zoloto-868302396.html

