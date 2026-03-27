Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Селигдара" спрогнозировал цену на золото к концу 2026 года - 27.03.2026, ПРАЙМ
Глава "Селигдара" спрогнозировал цену на золото к концу 2026 года - 27.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота к концу 2026 года будет на уровне 4600-4800 долларов за унцию, несмотря на сложность прогноза в условиях высокой волатильности, спрогнозировал... | 27.03.2026, ПРАЙМ
Глава "Селигдара" спрогнозировал цену на золото к концу 2026 года

Глава "Селигдара" Хрущ: цена на золото к концу года будет на уровне $4600-4800 за унцию

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота к концу 2026 года будет на уровне 4600-4800 долларов за унцию, несмотря на сложность прогноза в условиях высокой волатильности, спрогнозировал президент президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
"Сейчас что-либо прогнозировать при волатильности (цен на золото - ред.) в 20%, (а я не удивлён, что мы увидим 30-35% волатильности) - достаточно тяжело. Но всё-таки, 4600-4800 (долларов за унцию - ред.) я вполне себе вижу адекватно", - сказал он в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Екатеринбург", отвечая на вопрос, какая цена на золото будет на конец года.
По состоянию на 16.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,16%, до 4 459,97 доллара за тройскую унцию.
Хрущ уточнил, что, например, годовой бюджет "Селигдара" сверстан, исходя из цены около 4400 долларов за унцию, так как был заложен некоторый консервативный прогноз, который допускает не самый оптимистичный сценарий, а более сдержанный. Это значит, что если цена на рынке окажется ниже или возникнут другие сложности, бюджет компании все равно позволит работать без убытков.
Кроме того, президент полиметаллического холдинга отметил, что несмотря на высокую волатильность цен на золото, желтый металл все еще остается "тихой гаванью" и в него будут продолжать вкладываться инвесторы.
"Золото, в него, бесспорно, будут продолжать инвестировать. И, конечно же, вот те скачки, та волатильность, которая сейчас присутствует - она продиктована не самими экономическими изменениями или не самим изменением контекста ситуаций в мире. Она продиктована заявлением... Крайний (скачок цен - ред.) произошёл из-за того, что подняли ставку ФРС", - сказал Хрущ.
Также он подчеркнул, что вложение в золото возможно только на длительные периоды и рассматривать драгоценный металл в качестве быстрого заработка не стоит. Инвестиции в золото - это инструмент с помощью которого можно защитить вложения и быть уверенным, что они "обгонят инфляцию".
"Наша компания выпустила такой продукт, как облигации, номинированные в золоте. Мы видели, что часть инвесторов их воспринимают не как вложения в длительную, а как "сегодня купил за 300 рублей - плюсануло - продал"... Если вы заинтересованы в коротком сроке, скорее всего, это, в общем-то, не тот продукт, который вам подходит", - добавил он.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
ЭкономикаРФЯКУТИЯБурятияВТБComex
 
 
