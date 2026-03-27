Цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд - 27.03.2026, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд
Цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд - 27.03.2026, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд
Биржевая цена золота растет в пятницу вечером более чем на 3%, при этом, вероятно, продемонстрирует четвертое подряд недельное снижение, следует из данных... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T18:55+0300
2026-03-27T18:55+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в пятницу вечером более чем на 3%, при этом, вероятно, продемонстрирует четвертое подряд недельное снижение, следует из данных торгов. По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 152,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,49%, - до 4561,62 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 4,65% - до 71,093 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота опустилась на 1%, котировки также демонстрировали снижение три предыдущих недели подряд. По словам рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит агентство Рейтер, росту котировок золота в пятницу способствует коррекция, однако тенденция к снижению может продолжиться за счет ряда факторов. "Я опасаюсь, что золото может вновь начать снижаться, учитывая, что цены на нефть вновь укрепились, и доллар также нашел поддержку по отношению к основным валютам", - цитирует эксперта Рейтер. В то же время цена на серебро с начала недели выросла почти на 2%, по итогам предыдущих трех недель показатель демонстрировал заметное снижение.
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд

Биржевая цена на золото готовится завершить в минусе четвертую неделю подряд

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в пятницу вечером более чем на 3%, при этом, вероятно, продемонстрирует четвертое подряд недельное снижение, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 152,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,49%, - до 4561,62 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 4,65% - до 71,093 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота опустилась на 1%, котировки также демонстрировали снижение три предыдущих недели подряд.
По словам рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит агентство Рейтер, росту котировок золота в пятницу способствует коррекция, однако тенденция к снижению может продолжиться за счет ряда факторов.
"Я опасаюсь, что золото может вновь начать снижаться, учитывая, что цены на нефть вновь укрепились, и доллар также нашел поддержку по отношению к основным валютам", - цитирует эксперта Рейтер.
В то же время цена на серебро с начала недели выросла почти на 2%, по итогам предыдущих трех недель показатель демонстрировал заметное снижение.
Глава "Селигдара" спрогнозировал цену на золото к концу 2026 года
