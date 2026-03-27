Золотов отметил подготовку специалистов в университете спецназа в Гудермесе
Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил хорошую подготовку специалистов в Российском университете спецназа в Гудермесе. | 27.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил хорошую подготовку специалистов в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Он подчеркнул, что Чеченская республика на высоком уровне поддерживает бойцов Росгвардии, министерства обороны, а также добровольческие отряды, которые там созданы.
"Университет обучения, который создал (глава Чечни) Рамзан Ахматович Кадыров со своими заместителями, хочу сказать, там выпускают высокоподготовленных специалистов", - заявил Золотов журналистам.
Российский университет спецназа (РУС) был основан в 2013 году, в 2024 году Кадыров сообщил, что вуз будет носить имя президента РФ Владимира Путина.
