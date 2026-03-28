"Аэроэкспресс" с 29 марта начнет курсировать до "Шереметьево" быстрее

2026-03-28T14:50+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 29 марта начнет курсировать до аэропорта "Шереметьево" быстрее, путь от Белорусского вокзала до терминалов B и C будет занимать 46 минут, сообщает дептранс Москвы. "С 29 марта "Аэроэкспресс" начнет курсировать до аэропорта "Шереметьево" быстрее. Теперь путь от Белорусского вокзала до терминалов B и C будет занимать 46 минут вместо 50 минут", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, совместная работа департамента транспорта Москвы, Московской железной дороги и компании "Аэроэкспресс" позволила сократить время в пути до "Шереметьево". Как уточняет дептранс, для пассажиров "Аэроэкспресса" доступны 19 удобных пересадок на метро, МЦД и МЦК, это позволяет гибко планировать поездку в аэропорт.

