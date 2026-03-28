Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

2026-03-28T00:41+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Добавляется, что возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

