Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
2026-03-28T04:58+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщила Росавиация. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в регионе. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Росавиация: аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
