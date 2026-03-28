Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщила Росавиация. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T04:58+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщила Росавиация. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в регионе. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

