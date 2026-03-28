Аэропорты Вашингтона закрыли воздушное движение второй раз за две недели

Аэропорты Вашингтона закрывали воздушное движение второй раз за две недели из-за неприятного запаха в диспетчерском центре, сообщает телеканал ABC. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T04:06+0300

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Аэропорты Вашингтона закрывали воздушное движение второй раз за две недели из-за неприятного запаха в диспетчерском центре, сообщает телеканал ABC. Ровно две недели произошла аналогичная ситуация. Аэропорты тогда заработали через несколько часов после перерыва. "Инцидент привел к остановке воздушного движения, задержке вылетов на длительный срок", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, американский авиарегулятор вводил запрет на вылеты из пяти аэропортов: трех в столичном регионе - Рейган, Даллес и Балтимор, и еще двух в соседнем штате Вирджиния. "Чиновники сообщили, что перерыв был вызван сильным запахом в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, штат Вирджиния", - проинформировал телеканал.

