Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорты Вашингтона закрыли воздушное движение второй раз за две недели - 28.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Вашингтона закрыли воздушное движение второй раз за две недели
бизнес
мировая экономика
вашингтон
04:06 28.03.2026
 
Аэропорты Вашингтона закрыли воздушное движение второй раз за две недели

ABC: аэропорты Вашингтона закрывали воздушное движение второй раз за две недели

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Аэропорты Вашингтона закрывали воздушное движение второй раз за две недели из-за неприятного запаха в диспетчерском центре, сообщает телеканал ABC.
Ровно две недели произошла аналогичная ситуация. Аэропорты тогда заработали через несколько часов после перерыва.
"Инцидент привел к остановке воздушного движения, задержке вылетов на длительный срок", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, американский авиарегулятор вводил запрет на вылеты из пяти аэропортов: трех в столичном регионе - Рейган, Даллес и Балтимор, и еще двух в соседнем штате Вирджиния. "Чиновники сообщили, что перерыв был вызван сильным запахом в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, штат Вирджиния", - проинформировал телеканал.
 
