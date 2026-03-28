https://1prime.ru/20260328/al-ahram-868716296.html
Египет замедлит реализацию крупных проектов по дизельному топливу
Египет замедлит реализацию крупных проектов по дизельному топливу - 28.03.2026, ПРАЙМ
Египет замедлит реализацию крупных проектов по дизельному топливу
Власти Египта приняли решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих крупные объемы дизельного топлива, сообщает газета al-Ahram со ссылкой на... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T17:14+0300
2026-03-28T17:14+0300
2026-03-28T17:14+0300
энергетика
мировая экономика
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
БЕЙРУТ, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Египта приняли решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих крупные объемы дизельного топлива, сообщает газета al-Ahram со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули. "Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что правительство приняло решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих значительные объемы дизельного топлива и бензина, сроком на два месяца в рамках плана по сокращению расхода топлива", - говорится в публикации издания. Премьер пояснил, что решение принято на фоне роста цен на импорт нефти, сжиженного газа и сырой нефти из-за последствий регионального конфликта, что привело к заметному увеличению расходов на импорт энергоносителей. "Глава правительства отметил, что региональный конфликт вызвал рост цен на импорт нефти, СПГ и сырой нефти, в результате чего расходы Египта на импорт энергии выросли с 1,2 миллиарда долларов в январе до 2,5 миллиардов долларов в марте. Он подчеркнул, что правительство принимает меры по сокращению потребления топлива", - отмечает издание.
https://1prime.ru/20260326/toplivo-868663189.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, египет
Энергетика, Мировая экономика, ЕГИПЕТ
Египет замедлит реализацию крупных проектов по дизельному топливу
Al-Ahram: в Египте замедлят реализацию крупных проектов по потреблению дизельного топлива
БЕЙРУТ, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Египта приняли решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих крупные объемы дизельного топлива, сообщает газета al-Ahram со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули.
"Премьер-министр Египта
Мустафа Мадбули заявил, что правительство приняло решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих значительные объемы дизельного топлива и бензина, сроком на два месяца в рамках плана по сокращению расхода топлива", - говорится в публикации издания.
Премьер пояснил, что решение принято на фоне роста цен на импорт нефти, сжиженного газа и сырой нефти из-за последствий регионального конфликта, что привело к заметному увеличению расходов на импорт энергоносителей.
"Глава правительства отметил, что региональный конфликт вызвал рост цен на импорт нефти, СПГ и сырой нефти, в результате чего расходы Египта на импорт энергии выросли с 1,2 миллиарда долларов в январе до 2,5 миллиардов долларов в марте. Он подчеркнул, что правительство принимает меры по сокращению потребления топлива", - отмечает издание.
В Польше дизельное топливо подорожало более чем на 40 процентов