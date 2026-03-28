Египет замедлит реализацию крупных проектов по дизельному топливу

Власти Египта приняли решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих крупные объемы дизельного топлива, сообщает газета al-Ahram со ссылкой на... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T17:14+0300

БЕЙРУТ, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Египта приняли решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих крупные объемы дизельного топлива, сообщает газета al-Ahram со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули. "Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что правительство приняло решение замедлить реализацию крупных проектов, потребляющих значительные объемы дизельного топлива и бензина, сроком на два месяца в рамках плана по сокращению расхода топлива", - говорится в публикации издания. Премьер пояснил, что решение принято на фоне роста цен на импорт нефти, сжиженного газа и сырой нефти из-за последствий регионального конфликта, что привело к заметному увеличению расходов на импорт энергоносителей. "Глава правительства отметил, что региональный конфликт вызвал рост цен на импорт нефти, СПГ и сырой нефти, в результате чего расходы Египта на импорт энергии выросли с 1,2 миллиарда долларов в январе до 2,5 миллиардов долларов в марте. Он подчеркнул, что правительство принимает меры по сокращению потребления топлива", - отмечает издание.

