Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple хочет зарегистрировать в России товарный знак Genius Browse - 28.03.2026, ПРАЙМ
01:47 28.03.2026
 
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать в России товарный знак Genius Browse для телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Эппл Инк".
В случае успешной регистрации компания сможет распространять в России программное обеспечение Genius Browse. Это функция в приложении Apple TV, которая автоматически подбирает фильмы и сериалы, анализируя предпочтения пользователя.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
