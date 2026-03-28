Президент Узбекистана подписал закон об исламском банкинге - 28.03.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана подписал закон об исламском банкинге
20:50 28.03.2026
 
ТАШКЕНТ, 28 мар – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об исламском банкинге", разрешающий местным банкам проводить операции на условиях шариата, сообщает министерство юстиции страны.
Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента страны в ноябре 2025 года, одобрен сенатом в феврале и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
"Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан направлен на внедрение исламской банковской деятельности в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале минюста.
Законом вводится вид лицензии, дающей право на осуществление исламской банковской деятельности, устанавливаются требования к ней. Также в целях координации вопросов, связанных с исламской финансовой деятельностью, устанавливаются требования по созданию и функционированию исламского финансового совета в Центральном банке Узбекистана и банках, осуществляющих исламскую банковскую деятельность.
Кроме того, для исламских финансов в Налоговый кодекс вводится специальная глава, которая приравнивает доходы по таким операциям к процентным, а банковскую товарную надбавку освобождает от НДС.
Исламский банкинг разрешает вести торговую деятельность по финансированию клиентов, а также создавать юридические лица и приобретать доли либо акции в их уставных фондах юридических лиц, уточнили в Сенате.
По оценкам Исламского банка развития, исламский банкинг (банковские операции на условиях шариата) поможет привлекать в Узбекистан до 10 миллиардов долларов ежегодно в случае создания законодательных норм. Главная особенность финансовых услуг в исламском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
