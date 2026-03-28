Первый в России ИИ-бухгалтер сэкономит бизнесу миллиарды рублей

2026-03-28T06:06+0300

МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Стартап intoai впервые в России запустил сервис ИИ-бухгалтерии для сбора, обработки и комплексного учета первичной документации организаций. Это первый на рынке ИИ-бухгалтер, который почти полностью реализует задачи для первичного бухгалтерского учета. Сервис обеспечивает сбор всех документов из разных систем электронного документооборота (ЭДО) в одном "окне", проверяет каждый и предотвращает ошибки в первичном учете.Российские компании сегодня сталкиваются с дефицитом кадров: с начала 2026 года на рынке открыто 272 тыся вакансий бухгалтеров, а конкуренция за опытных специалистов продолжает расти. В штате российских организаций насчитывается около 6 млн специалистов. Ситуацию обостряет демографический кризис: средний возраст бухгалтера в России — 42 года, молодежи до 35 лет в профессии лишь 29%, и этот разрыв продолжает расти.лностью автоматизировать работу бухгалтера по первичной документации."ИИ-бухгалтерия способна эффективно сбалансировать ситуацию на рынке труда и заметно снизить нагрузку на специалистов для решения роста и масштабирования бизнеса, повышения его эффективности, — говорит генеральный директор intoai Иван Павлович. — По нашим оценкам, продукт наиболее эффективен в организациях со штатом сотрудников от 16 специалистов и оптимизирует количество бухгалтеров с 5–8 до 3–6 специалистов, высвободив ежемесячно в фонде оплаты труда не менее 200 тысяч рублей для каждой организации".Отличие от классических систем в том, что ИИ-агент самостоятельно принимает большую часть операционных решений, а человек остается в роли финального арбитра. Intoai не конкурирует с 1С или ЭДО-операторами, а интегрируется с ними и улучшает пользовательский опыт. ИИ-бухгалтер работает 24/7, и для него нет разницы — обработать 10 документов или 10 000: каждый проходит одинаковый контроль, без исключений.Российские компании сегодня сталкиваются с дефицитом кадров: с начала 2026 года на рынке открыто 272 тысяч вакансий бухгалтеров, а конкуренция за опытных специалистов продолжает расти. В штате российских организаций насчитывается около 6 миллионов специалистов. Ситуацию обостряет демографический кризис: средний возраст бухгалтера в России — 42 года, молодежи до 35 лет в профессии лишь 29%, и этот разрыв продолжает расти."Для предприятий среднего и крупного бизнеса решение может давать быстрый экономический эффект, — добавил Павлович. — Сейчас в России зарегистрировано свыше 6,8 миллиона организаций. При внедрении в 1% этих предприятий ИИ-бухгалтерии с высокой вероятностью совокупный годовой эффект способен принести бизнесу экономию свыше 16,4 миллиардов рублей".

