https://1prime.ru/20260328/centcom-868720736.html

США якобы поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана

2026-03-28T23:48+0300

происшествия

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e2596c64efe8d51482b4e27f71d67bc.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана, утверждает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Как следует из информации, выложенной CENTCOM в соцсети X, на данный момент США якобы поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 поврежденных или уничтоженных кораблей. Как утверждает CENTCOM, ВВС США совершили более 11 тысяч боевых вылетов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260328/iran-868720117.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

