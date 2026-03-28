Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США якобы поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана - 28.03.2026, ПРАЙМ
США якобы поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана
Соединенные Штаты якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана, утверждает Центральное командование вооруженных сил США... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T23:48+0300
США якобы поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана

CENTCOM: США якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
Флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана, утверждает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Как следует из информации, выложенной CENTCOM в соцсети X, на данный момент США якобы поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 поврежденных или уничтоженных кораблей.
Как утверждает CENTCOM, ВВС США совершили более 11 тысяч боевых вылетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана
