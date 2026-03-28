https://1prime.ru/20260328/chechnya-868719354.html

В Чечне частично деформированы два моста

В Чечне частично деформированы два моста - 28.03.2026, ПРАЙМ

В Чечне частично деформированы два моста

В Чечне из-за обильных дождей частично деформированы два моста в городах Аргун и Гудермес, движение по ним закрыто, сообщили в управлении ГИБДД по республике. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T21:37+0300

2026-03-28T21:37+0300

2026-03-28T21:37+0300

происшествия

бизнес

чечня

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868712108_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_1487378b2e9a5fa5c50cd7043a6e65fd.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 мар - ПРАЙМ. В Чечне из-за обильных дождей частично деформированы два моста в городах Аргун и Гудермес, движение по ним закрыто, сообщили в управлении ГИБДД по республике. "Информируем вас о том, что движение транспортных средств ограничено через мост Аргун, мост в городе Гудермес, которые получили частичную деформацию, а также в горных районах региона. Призываем вас выбирать альтернативные пути следования, в объезд Аргуна по федеральной трассе", - говорится в сообщении. В ГИБДД уточнили, что эти ограничения касаются и "некоторых участков дорог", особенно в горной местности.

https://1prime.ru/20260328/dashestan-868717953.html

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, чечня