https://1prime.ru/20260328/chechnya-868719354.html
В Чечне частично деформированы два моста
В Чечне частично деформированы два моста - 28.03.2026, ПРАЙМ
В Чечне частично деформированы два моста
В Чечне из-за обильных дождей частично деформированы два моста в городах Аргун и Гудермес, движение по ним закрыто, сообщили в управлении ГИБДД по республике. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T21:37+0300
2026-03-28T21:37+0300
2026-03-28T21:37+0300
происшествия
бизнес
чечня
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868712108_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_1487378b2e9a5fa5c50cd7043a6e65fd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 мар - ПРАЙМ. В Чечне из-за обильных дождей частично деформированы два моста в городах Аргун и Гудермес, движение по ним закрыто, сообщили в управлении ГИБДД по республике. "Информируем вас о том, что движение транспортных средств ограничено через мост Аргун, мост в городе Гудермес, которые получили частичную деформацию, а также в горных районах региона. Призываем вас выбирать альтернативные пути следования, в объезд Аргуна по федеральной трассе", - говорится в сообщении. В ГИБДД уточнили, что эти ограничения касаются и "некоторых участков дорог", особенно в горной местности.
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868712108_126:0:1543:1063_1920x0_80_0_0_cbf415f2f6c0be136fcabc88afafd63c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, чечня
Происшествия, Бизнес, ЧЕЧНЯ
В Чечне частично деформированы два моста
ГИБДД: в Чечне из-за дождей частично деформированы два моста
ГРОЗНЫЙ, 28 мар - ПРАЙМ. В Чечне из-за обильных дождей частично деформированы два моста в городах Аргун и Гудермес, движение по ним закрыто, сообщили в управлении ГИБДД по республике.
"Информируем вас о том, что движение транспортных средств ограничено через мост Аргун, мост в городе Гудермес, которые получили частичную деформацию, а также в горных районах региона. Призываем вас выбирать альтернативные пути следования, в объезд Аргуна по федеральной трассе", - говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что эти ограничения касаются и "некоторых участков дорог", особенно в горной местности.
