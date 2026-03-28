"Россети" восстанавливают электроснабжение в Дагестане после осадков

"Россети" восстанавливают электроснабжение в Дагестане после осадков - 28.03.2026, ПРАЙМ

"Россети" восстанавливают электроснабжение в Дагестане после осадков

"Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей Республики Дагестан, нарушенное из-за сильнейших осадков, сообщила компания. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T14:10+0300

2026-03-28T14:10+0300

2026-03-28T14:10+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей Республики Дагестан, нарушенное из-за сильнейших осадков, сообщила компания. "Энергетики "Россети Северный Кавказ" ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей 20 районов Республики Дагестан, нарушенное в результате сильнейших за 100 лет осадков. Непогода вызвала массовые подтопления инфраструктуры региона, в том числе ключевых распределительных подстанций электросетевого комплекса", - сказано в сообщении. Поступающий на энергообъекты объем воды превысил расчетные возможности систем водоотвода, следствием чего стало затопление и последующее отключение энергооборудования. Ситуация осложняется массовыми повреждениями в городской системе ливневой канализации на прилегающих территориях. В условиях обильных осадков и сильного ветра до 20 м/c нарушена работа ряда линий электропередачи, в том числе в результате размыва грунта под опорами, а также падения сторонних предметов на провода. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад: 291 специалист и 98 единиц специализированной техники. С привлечением сил МЧС России организована откачка воды с энергообъектов. Ведется восстановление конструкций линий электропередачи (ЛЭП), рассказали в компании. Работы будут вестись круглосуточно до полного устранения всех последствий стихии, также говорится в сообщении.

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, мчс, дагестан