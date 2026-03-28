Камнепады и селевые массы сошли на автодороги в Дагестане из-за дождей
2026-03-28T15:40+0300
МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Камнепады и селевые массы сошли на автомобильные дороги в районах Дагестана из-за сильных дождей, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. "В связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся интенсивными осадками, на автомобильных дорогах наблюдается вынос селевых масс на проезжую часть, осыпи и камнепады. Все филиалы эксплуатационной подрядной организации работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении. В связи с обвалами скальных пород, сходами оползневых масс, критическим поднятием уровня воды в реках и снежными метелями закрыть ряд автодорог в Ботлихском, Гумбетовском, Гунибском, Дахадаевском, Докузпаринском, Казбековском, Сулейман-Стальском районах. Работы по расчистке начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.
