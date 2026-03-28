В Дагестане разрушен еще один железнодорожный мост
Пролет железнодорожного моста на перегоне Каякент-Берикей в Дагестане разрушен из-за непогоды, прорабатывается вопрос об организации объезда, сообщает... | 28.03.2026, ПРАЙМ
МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Пролет железнодорожного моста на перегоне Каякент-Берикей в Дагестане разрушен из-за непогоды, прорабатывается вопрос об организации объезда, сообщает правительство региона. Ранее в Дагестане на перегоне Хасавюрт-Кадиюрт обрушились два пролета железнодорожного моста. Кроме того, частично деформировалось пролетное строение второго моста на том же перегоне. "Согласно поступившей информации, из-за неблагоприятных погодных условий разрушен один пролет железнодорожного моста на перегоне Каякент-Берикей. В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации объезда", - говорится в сообщении. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.
Власти: в Дагестане еще один железнодорожный мост разрушен