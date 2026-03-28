Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили

Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T19:09+0300

МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек. "В связи с затоплением станции Тарки в поселке Хушет и станции Манас движение поездов временно приостановлено", - говорится в сообщении. По данным властей региона, из-за обильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), также произошла частичная деформация пролетного строения второго моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), движение в сторону Чечни временно приостановлено. В правительстве региона также сообщили, что аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме, без задержек рейсов. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановлено портовое производство (краны, буксера).

