Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили - 28.03.2026, ПРАЙМ
Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили
Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили - 28.03.2026, ПРАЙМ
Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили
Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T19:09+0300
2026-03-28T19:09+0300
МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек. "В связи с затоплением станции Тарки в поселке Хушет и станции Манас движение поездов временно приостановлено", - говорится в сообщении. По данным властей региона, из-за обильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), также произошла частичная деформация пролетного строения второго моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), движение в сторону Чечни временно приостановлено. В правительстве региона также сообщили, что аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме, без задержек рейсов. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановлено портовое производство (краны, буксера).
дагестан
махачкала
чечня
бизнес, россия, дагестан, махачкала, чечня, мчс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Дагестан, Махачкала, ЧЕЧНЯ, МЧС
19:09 28.03.2026
 
Движение поездов на двух станциях в Дагестане приостановили

Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане приостановили из-за затопления

Подтопленная улица. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений, сообщили в правительстве региона.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.
"В связи с затоплением станции Тарки в поселке Хушет и станции Манас движение поездов временно приостановлено", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, из-за обильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), также произошла частичная деформация пролетного строения второго моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт (2202-й километр), движение в сторону Чечни временно приостановлено.
В правительстве региона также сообщили, что аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме, без задержек рейсов. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановлено портовое производство (краны, буксера).
Движение поездов в Дагестане изменили из-за последствий дождей
16:58
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯДагестанМахачкалаЧЕЧНЯМЧС
 
 
