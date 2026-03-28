EGA сообщила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби
2026-03-28T18:56+0300
ДУБАЙ, 28 мар - ПРАЙМ. Компания Emirates Global Aluminum (EGA) сообщила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби. В субботу утром власти Абу-Даби сообщили, что шесть человек получили ранения в результате падения обломков перехваченной ракеты на специальную экономическую зону KEZAD. На территории промзоны произошли три пожара, которые были локализованы. "Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается", - говорится в пресс-релизе компании. В заявлении EGA отмечается, что ряд сотрудников компании получил не угрожающие жизни ранения. Согласно пресс-релизу, в 2025 году плавильный завод EGA в Ат-Тауиле произвел 1,6 миллиона тонн литого металла. На момент начала конфликта на Ближнем Востоке у EGA имелись значительные запасы металла на воде, а также запасы на суше в некоторых зарубежных регионах.
