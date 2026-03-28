https://1prime.ru/20260328/ega-868717647.html

EGA сообщила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби

2026-03-28T18:56+0300

энергетика

бизнес

абу-даби

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621443_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_043ee70432f3a66157f7b7349ef59905.jpg

ДУБАЙ, 28 мар - ПРАЙМ. Компания Emirates Global Aluminum (EGA) сообщила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби. В субботу утром власти Абу-Даби сообщили, что шесть человек получили ранения в результате падения обломков перехваченной ракеты на специальную экономическую зону KEZAD. На территории промзоны произошли три пожара, которые были локализованы. "Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается", - говорится в пресс-релизе компании. В заявлении EGA отмечается, что ряд сотрудников компании получил не угрожающие жизни ранения. Согласно пресс-релизу, в 2025 году плавильный завод EGA в Ат-Тауиле произвел 1,6 миллиона тонн литого металла. На момент начала конфликта на Ближнем Востоке у EGA имелись значительные запасы металла на воде, а также запасы на суше в некоторых зарубежных регионах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

