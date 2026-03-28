Экономист рассказала о лимите по вычету за обучение детей - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/ekonomist-868706751.html
Экономист рассказала о лимите по вычету за обучение детей
2026-03-28T05:28+0300
2026-03-28T06:21+0300
экономика
общество
финансы
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868706751.jpg?1774668092
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:28 28.03.2026 (обновлено: 06:21 28.03.2026)
 
Экономист рассказала о лимите по вычету за обучение детей

Экономист Голубцова: лимит по вычету за обучение детей составляет 110 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Общий лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году за обучение детей составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова.
Она напомнила, что в 2026 году россияне могут воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ при оплате медицинских услуг, обучения и "на фитнес".
"Сумма всех социальных вычетов налогоплательщика по НДФЛ не может превысить 150 000 рублей. Но в это ограничение не попадает льгота по оплате обучения детей, это еще 110 000 рублей в год на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей", - отметила экономист.
Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% - 16 500 рублей.
Вычет можно получить за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет и за своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения. Право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение должно подтверждаться несколькими документами, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Если есть лицензия или иной документ, подтверждающий право на обучение, вычет можно получить по расходам на учебу не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе в детских садах и школах, следует из разъяснений ФНС.
 
ЭкономикаОбществоФинансыФНС РоссииФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала