Экс-механик ВС России Хожаев подал кассационную жалобу на приговор

2026-03-28T05:43+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Бывший механик российской армии по ремонту БПЛА Антон Хожаев, осужденный к 23 годам колонии за помощь ВСУ, подал в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко. Летом прошлого года суд в Москве приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву был назначен штраф в 590 тысяч рублей. "Он (Хожаев) сам направил кассационную в Верховный суд", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Хожаев был признал виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника (ВСУ), дезертирстве, легализации средств, полученных в результате преступления, попытке вступить в террористическую организацию и попытке госизмены. Как было установлено, он продал ВСУ данные о российских военных объектах за 80 долларов. Хожаев был российским военным, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов, но потом ушел со службы и вступил в ряды ВСУ. Приговор был обжалован в апелляции, но оставлен без изменения.

