https://1prime.ru/20260328/ekspert-868705166.html

Эксперт рассказал, сколько россиян могут купить новый автомобиль

Эксперт рассказал, сколько россиян могут купить новый автомобиль - 28.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько россиян могут купить новый автомобиль

Купить новый автомобиль без того, чтобы взять кредит или продать уже имеющуюся машину, способны не более 10% потребителей, рассказал РИА Новости президент... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T02:30+0300

2026-03-28T02:30+0300

2026-03-28T02:30+0300

бизнес

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868705166.jpg?1774654211

БРЯНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Купить новый автомобиль без того, чтобы взять кредит или продать уже имеющуюся машину, способны не более 10% потребителей, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. "Если говорить об автомобилях легковых, то от 60% до 70% покупается в кредит. При этом даже те, кто покупает без заемных средств, сразу за полную оплату, они сначала уже имеющуюся машину продают или сдают в салон, после чего доплачивают недостающую сумму. Количество тех, кто покупает автомобиль с нуля за имеющиеся деньги, не превышает 10%", - заявил эксперт. По словам Подщеколдина, диапазон в 60-70% обусловлен тем, что продажи в кредит неравномерны от месяца к месяцу. Необходимость же обращаться к займам для покупки он объяснил стоимостью автомобилей. "Сегодня для покупки даже отечественного авто нужно располагать суммой примерно от полутора миллионов рублей", - отметил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы