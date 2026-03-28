https://1prime.ru/20260328/ekspert-868705166.html
Эксперт рассказал, сколько россиян могут купить новый автомобиль
2026-03-28T02:30+0300
бизнес
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868705166.jpg?1774654211
БРЯНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Купить новый автомобиль без того, чтобы взять кредит или продать уже имеющуюся машину, способны не более 10% потребителей, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Если говорить об автомобилях легковых, то от 60% до 70% покупается в кредит. При этом даже те, кто покупает без заемных средств, сразу за полную оплату, они сначала уже имеющуюся машину продают или сдают в салон, после чего доплачивают недостающую сумму. Количество тех, кто покупает автомобиль с нуля за имеющиеся деньги, не превышает 10%", - заявил эксперт.
По словам Подщеколдина, диапазон в 60-70% обусловлен тем, что продажи в кредит неравномерны от месяца к месяцу. Необходимость же обращаться к займам для покупки он объяснил стоимостью автомобилей.
"Сегодня для покупки даже отечественного авто нужно располагать суммой примерно от полутора миллионов рублей", - отметил эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Эксперт Подщеколдин: купить новый автомобиль без кредита могут не более 10% потребителей
