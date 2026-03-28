Эксперт рассказал, когда могут приостановить выплату пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости доцент Финансового...

2026-03-28T03:21+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Выплату пенсии могут приостановить, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Ситуации, при которых выплата пенсии может быть приостановлена, закреплены в Федеральном законе "О страховых пенсиях". "Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (выплата приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок)", - сказал Балынин. Эксперт уточнил, что выплаты также приостанавливаются при неявке человека с инвалидностью в установленный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае срок приостановки составляет три месяца. Кроме того, по словам Балынина, основанием может стать отсутствие подтвержденных данных об очном обучении получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет. Выплаты приостанавливаются на шесть месяцев - либо с месяца совершеннолетия, либо после окончания обучения. Если гражданин не успеет устранить обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в эти сроки (трех или шести месяцев), выплаты пенсий прекращаются, уточнил Балынин. После этого необходимо будет подать заявление о восстановлении выплаты.​

