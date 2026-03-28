Эксперт рассказала, на чем держится боевой дух иранцев
Боевой дух иранцев держится на историческом опыте ирано-иракской войны и религиозном факторе, таким мнением поделилась с РИА Новости специалист по Ирану,... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T06:46+0300
ран
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Боевой дух иранцев держится на историческом опыте ирано-иракской войны и религиозном факторе, таким мнением поделилась с РИА Новости специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи. Она отметила, что поддержка иранского правительства в текущих условиях носит в значительной степени консолидирующий характер. Люди в Иране готовы бороться, потому что война уже перешла из плоскости торга в плоскость выживания, а боевой дух граждан Ирана держится на нескольких факторах, добавила аналитик. "С одной стороны - это исторический опыт, прежде всего, ирано-иракская война, которая в иранском сознании закрепилась как пример выживания в условиях изоляции и давления. С другой стороны - это религиозный фактор, где готовность к самопожертвованию и идея стойкости воспринимаются как норма, а не как исключение", - подчеркнула Раванди-Фадаи. Она отметила, что иранцы за десятилетия жизни под санкциями выработали устойчивые модели адаптации. "Этот накопленный опыт выживания сегодня становится важным фактором их способности выдерживать длительное давление", - добавила иранист. Она подчеркнула, что боевой дух проявляется не только на реальном фронте, но и в повседневной гражданской жизни. "Люди продолжают работать, поддерживать друг друга, сохранять базовые социальные связи. И в таких конфликтах именно эта "гражданская выносливость" часто становится ключевым ресурсом, который позволяет стране выдерживать затяжное противостояние", - подчеркнула востоковед.
Аналитик Раванди-Фадаи: боевой дух иранцев держится на историческом опыте
