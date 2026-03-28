Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха с детьми на каникулах - 28.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха с детьми на каникулах
05:46 28.03.2026
 
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха с детьми на каникулах

Travelata.ru назвала Египет и Турцию самыми популярными странами на весенние каникулы

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными странами, куда отправятся россияне с детьми на весенние каникулы, стали Египет и Турция, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Самое популярное направление - Египет. На втором месте среди популярных направлений на время школьных каникул Турция", - сказал он о популярных направлениях среди россиян на период весенних школьных каникул.
По его словам, средняя цена отдыха в Египте в период этих каникул составила 268,9 тысячи рублей, в то время как в Турции - 230 тысяч. Помимо заграничных направлений выделяются и поездки по России, где средний чек составляет 93 тысячи рублей.
"Россия находится на третьей позиции и на время каникул стала даже популярнее. Ее доля увеличилась с 11% до 15%", - подчеркнул Козырев.
Помимо этого, отмечается и интерес к Таиланду, где средняя цена отдыха - 381 тысяча рублей. Замыкает топ популярных направлений на период школьных каникул Китай, где стоимость поездки оценивается в 309,1 тысячи.
"Стоит отметить, что еще в начале марта туристы оказались в некоторой растерянности из-за конфликта на Ближнем Востоке, но уже сейчас стал понятен список доступных безопасных направлений, и дети не остались без отдыха", - заключил Козырев.
 
