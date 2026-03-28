https://1prime.ru/20260328/eksperty-868707009.html

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха с детьми на каникулах

2026-03-28T05:46+0300

туризм

бизнес

россия

египет

турция

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868707009.jpg?1774665991

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными странами, куда отправятся россияне с детьми на весенние каникулы, стали Египет и Турция, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. "Самое популярное направление - Египет. На втором месте среди популярных направлений на время школьных каникул Турция", - сказал он о популярных направлениях среди россиян на период весенних школьных каникул. По его словам, средняя цена отдыха в Египте в период этих каникул составила 268,9 тысячи рублей, в то время как в Турции - 230 тысяч. Помимо заграничных направлений выделяются и поездки по России, где средний чек составляет 93 тысячи рублей. "Россия находится на третьей позиции и на время каникул стала даже популярнее. Ее доля увеличилась с 11% до 15%", - подчеркнул Козырев. Помимо этого, отмечается и интерес к Таиланду, где средняя цена отдыха - 381 тысяча рублей. Замыкает топ популярных направлений на период школьных каникул Китай, где стоимость поездки оценивается в 309,1 тысячи. "Стоит отметить, что еще в начале марта туристы оказались в некоторой растерянности из-за конфликта на Ближнем Востоке, но уже сейчас стал понятен список доступных безопасных направлений, и дети не остались без отдыха", - заключил Козырев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

