ЕС в январе импортировал из России картин на рекордную сумму

ЕС в январе импортировал из России картин на рекордную сумму - 28.03.2026, ПРАЙМ

ЕС в январе импортировал из России картин на рекордную сумму

Евросоюз в январе этого года импортировал из России картин на максимальную сумму за более чем два с половиной года, следует из данных Евростата, которые изучило | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T10:33+0300

2026-03-28T10:33+0300

2026-03-28T10:33+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе этого года импортировал из России картин на максимальную сумму за более чем два с половиной года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, за январь ЕС импортировал из РФ картин, рисунков и пастелей на 1,33 миллиона евро. В месячном выражении поставки увеличились в 27,9 раза, а в годовом - в 56,1 раза, с нескольких десятков тысяч евро. Стоимость импорта за январь впервые превысила один миллион евро и стала максимальной с мая 2023 года (2,2 миллиона евро). Основным покупателем стала Франция, которая приобрела картин на 1,32 миллиона евро. Еще немного работ приобрели Германия, Греция, Нидерланды, Португалия. За весь прошлый год союз купил у России картин на 546 тысячи евро - на 62% больше, чем годом ранее. Кроме того в январе в ЕС из России прибыли подлинники скульптур и статуэток на 113,2 тысячи евро, антиквариат возрастом 100-250 лет - на 62,4 тысячи евро, предметы коллекционирования и коллекции (нумизматические, археологические и ботанические) - на 21,1 тысячи евро. Всего за январь ЕС импортировал картин на 207,5 миллиона евро. Больше всего из Лихтенштейна (65,4 миллиона евро), Швейцарии (41,84 миллиона), США (41,78 миллиона), Великобритании (41,1 миллиона) и Японии (1,5 миллиона). Россия расположилась на шестом месте.

рф

франция

германия

бизнес, россия, рф, франция, германия, ес