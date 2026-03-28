Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T22:35+0300
2026-03-28T22:35+0300
энергетика
словакия
рф
украина
роберт фицо
ес
БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. Он заявил, что вопрос возобновления остановленной Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" касается не только Словакии и Венгрии, но и всей Центральной Европы. По словам Фицо, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
словакия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_e6d3d706638a933463bbee5aec0a2fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, рф, украина, роберт фицо, ес, facebook
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС, Facebook
22:35 28.03.2026
 
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России

Премьер Словакии Фицо: ЕК может забыть о поддержке Словакией санкций против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он заявил, что вопрос возобновления остановленной Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" касается не только Словакии и Венгрии, но и всей Центральной Европы. По словам Фицо, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЭнергетикаСЛОВАКИЯРФУКРАИНАРоберт ФицоЕСFacebook
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
