https://1prime.ru/20260328/fitso-868719784.html
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T22:35+0300
2026-03-28T22:35+0300
2026-03-28T22:35+0300
энергетика
словакия
рф
украина
роберт фицо
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_0:111:2900:1742_1920x0_80_0_0_916faf4eaff2187a400e086df47a6716.jpg
БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. Он заявил, что вопрос возобновления остановленной Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" касается не только Словакии и Венгрии, но и всей Центральной Европы. По словам Фицо, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
словакия
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/94/842589456_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_e6d3d706638a933463bbee5aec0a2fa6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, рф, украина, роберт фицо, ес, facebook
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС, Facebook
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
Премьер Словакии Фицо: ЕК может забыть о поддержке Словакией санкций против России