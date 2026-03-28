Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России

Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил...

2026-03-28T22:35+0300

БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. Он заявил, что вопрос возобновления остановленной Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" касается не только Словакии и Венгрии, но и всей Центральной Европы. По словам Фицо, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

