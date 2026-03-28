Россия полностью обеспечена гелием, заявил эксперт

https://1prime.ru/20260328/geliy-868710632.html

Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T10:20+0300

энергетика

россия

катар

сша

ближний восток

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/83559/26/835592664_0:56:3445:1993_1920x0_80_0_0_7c793be6fae47da0adefc8c1b3a50915.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "По гелию крупнейший в мире производитель - США. Второе место занимает как раз Катар. И, по-моему, на третьем месте мы", - сказал он. По словам Юшкова, Россия традиционно ведет добычу этого газа на Оренбургском месторождении еще с советских времен. Кроме того, благодаря развитию Амурского газоперерабатывающего завода объемы в ближайшее время вырастут в разы, что позволит увеличить в том числе и экспорт гелия из России. "Поэтому в этом плане мы на самообеспечении", - заключил Юшков. Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой. Катар добывает гелий на месторождении Южный Парс (Северное), которое делит с Ираном. Затем он выделяет этот газ на одном из своих заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Однако государственная нефтегазовая компания страны QatarEnergy в начале марта заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. Этот ресурс критически важен для аппаратов МРТ, также он используется в высокотехнологичной промышленности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

