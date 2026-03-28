Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия полностью обеспечена гелием, заявил эксперт - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
Россия полностью обеспечена гелием, заявил эксперт
Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T10:20+0300
энергетика
россия
катар
сша
ближний восток
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/26/835592664_0:56:3445:1993_1920x0_80_0_0_7c793be6fae47da0adefc8c1b3a50915.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/26/835592664_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_baa2adcab9844d2aa3ef7751a4e6e7c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, РОССИЯ, КАТАР, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, QatarEnergy
10:20 28.03.2026
 
Россия полностью обеспечена гелием, заявил эксперт

Аналитик Юшков: Россия находится в тройке лидеров по объемам производства гелия

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"По гелию крупнейший в мире производитель - США. Второе место занимает как раз Катар. И, по-моему, на третьем месте мы", - сказал он.
По словам Юшкова, Россия традиционно ведет добычу этого газа на Оренбургском месторождении еще с советских времен. Кроме того, благодаря развитию Амурского газоперерабатывающего завода объемы в ближайшее время вырастут в разы, что позволит увеличить в том числе и экспорт гелия из России.
"Поэтому в этом плане мы на самообеспечении", - заключил Юшков.
Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой.
Катар добывает гелий на месторождении Южный Парс (Северное), которое делит с Ираном. Затем он выделяет этот газ на одном из своих заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Однако государственная нефтегазовая компания страны QatarEnergy в начале марта заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. Этот ресурс критически важен для аппаратов МРТ, также он используется в высокотехнологичной промышленности.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала