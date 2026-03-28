В Германии предрекли Евросоюзу масштабный энергетический кризис
Страны Евросоюза неизбежно столкнутся с масштабным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив, первые признаки бедствия уже наблюдаются
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза неизбежно столкнутся с масштабным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив, первые признаки бедствия уже наблюдаются, такой оценкой в беседе с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии.
"Ситуация очень напряженная - через неделю мы должны были бы получить в роттердамском порту новые поставки сжиженного природного газа из Катара, но они не прибудут. До сих пор растягивали остатки в хранилищах, но с остановкой судоходства в Ормузском проливе Евросоюз стоит перед лицом масштабного энергетического кризиса", - сказал Нимайер РИА Новости.
Он отметил, что кризис наступает с задержкой, поскольку последние несколько недель до портов ЕС добирались суда с топливом, которые уже были в море на момент начала конфликта вокруг Ирана. В отдельных странах ЕС нехватка горючего уже проявляется, например в приграничных с Германией районах Чехии опустели заправки, добавил политик.
"Острый кризис мы в Европейском союзе увидим максимум через пару недель, когда настанет дефицит энергоснабжения", - полагает собеседник.
Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер предрек ЕС масштабный энергетический кризис
