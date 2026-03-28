В Германии предрекли Евросоюзу масштабный энергетический кризис - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260328/germanija-868705781.html
В Германии предрекли Евросоюзу масштабный энергетический кризис
03:45 28.03.2026
 
В Германии предрекли Евросоюзу масштабный энергетический кризис

Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер предрек ЕС масштабный энергетический кризис

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза неизбежно столкнутся с масштабным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив, первые признаки бедствия уже наблюдаются, такой оценкой в беседе с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии.
"Ситуация очень напряженная - через неделю мы должны были бы получить в роттердамском порту новые поставки сжиженного природного газа из Катара, но они не прибудут. До сих пор растягивали остатки в хранилищах, но с остановкой судоходства в Ормузском проливе Евросоюз стоит перед лицом масштабного энергетического кризиса", - сказал Нимайер РИА Новости.
Он отметил, что кризис наступает с задержкой, поскольку последние несколько недель до портов ЕС добирались суда с топливом, которые уже были в море на момент начала конфликта вокруг Ирана. В отдельных странах ЕС нехватка горючего уже проявляется, например в приграничных с Германией районах Чехии опустели заправки, добавил политик.
"Острый кризис мы в Европейском союзе увидим максимум через пару недель, когда настанет дефицит энергоснабжения", - полагает собеседник.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала