В Германии предрекли Евросоюзу масштабный энергетический кризис

Страны Евросоюза неизбежно столкнутся с масштабным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив, первые признаки бедствия...

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза неизбежно столкнутся с масштабным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив, первые признаки бедствия уже наблюдаются, такой оценкой в беседе с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии. "Ситуация очень напряженная - через неделю мы должны были бы получить в роттердамском порту новые поставки сжиженного природного газа из Катара, но они не прибудут. До сих пор растягивали остатки в хранилищах, но с остановкой судоходства в Ормузском проливе Евросоюз стоит перед лицом масштабного энергетического кризиса", - сказал Нимайер РИА Новости. Он отметил, что кризис наступает с задержкой, поскольку последние несколько недель до портов ЕС добирались суда с топливом, которые уже были в море на момент начала конфликта вокруг Ирана. В отдельных странах ЕС нехватка горючего уже проявляется, например в приграничных с Германией районах Чехии опустели заправки, добавил политик. "Острый кризис мы в Европейском союзе увидим максимум через пару недель, когда настанет дефицит энергоснабжения", - полагает собеседник.

