В Госдуме оценили возможность возобновления авиасообщения с США

Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне, предположил, что администрация...

2026-03-28T01:38+0300

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне, предположил, что администрация президента США Дональда Трампа может быть заинтересована в возобновлении авиасообщения между РФ и США. "Исходя просто из прагматических соображений, мне кажется, администрация Соединенных Штатов будет заинтересована и в этом тоже", - сказал Никонов во время итоговой пресс-конференции. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

