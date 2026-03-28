В Госдуме оценили возможность возобновления авиасообщения с США - 28.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме оценили возможность возобновления авиасообщения с США
01:38 28.03.2026 (обновлено: 01:40 28.03.2026)
 
В Госдуме оценили возможность возобновления авиасообщения с США

Депутат Никонов: США заинтересованы в возобновлении авиасообщения с Россией

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне, предположил, что администрация президента США Дональда Трампа может быть заинтересована в возобновлении авиасообщения между РФ и США.
"Исходя просто из прагматических соображений, мне кажется, администрация Соединенных Штатов будет заинтересована и в этом тоже", - сказал Никонов во время итоговой пресс-конференции.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
 
