Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/gosduma-868704851.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США - 28.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США
Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T02:09+0300
2026-03-28T02:09+0300
общество
россия
экономика
сша
дональд трамп
владимир путин
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704851.jpg?1774652943
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось. "Что касается испытаний ядерного оружия, то я не могу сказать, что как-то продвинулся в понимании этого вопроса в результате тех консультаций, которые мы провели", - ответил он на вопрос агентства в ходе пресс-конференции по итогам визита. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США. Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время. Президент России Владимир Путин ранее объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, дональд трамп, владимир путин, госдума, единая россия
Общество , РОССИЯ, Экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
02:09 28.03.2026
 
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США

Никонов: большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось.
"Что касается испытаний ядерного оружия, то я не могу сказать, что как-то продвинулся в понимании этого вопроса в результате тех консультаций, которые мы провели", - ответил он на вопрос агентства в ходе пресс-конференции по итогам визита.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США.
Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала