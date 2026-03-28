В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США

Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на... | 28.03.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось. "Что касается испытаний ядерного оружия, то я не могу сказать, что как-то продвинулся в понимании этого вопроса в результате тех консультаций, которые мы провели", - ответил он на вопрос агентства в ходе пресс-конференции по итогам визита. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США. Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время. Президент России Владимир Путин ранее объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

