В Госдуме прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США
2026-03-28T02:09+0300
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Глава российской парламентской делегации в США и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось.
"Что касается испытаний ядерного оружия, то я не могу сказать, что как-то продвинулся в понимании этого вопроса в результате тех консультаций, которые мы провели", - ответил он на вопрос агентства в ходе пресс-конференции по итогам визита.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США.
Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Общество , РОССИЯ, Экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
Никонов: большего понимания в вопросе ядерных испытаний США по итогам визита не появилось
