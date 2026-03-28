В Госдуме предложили отменить НДФЛ с процентов по вкладам участников СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить НДФЛ с процентов по банковским вкладам участников СВО и членов их семей. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T04:21+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить НДФЛ с процентов по банковским вкладам участников СВО и членов их семей. Официальное обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков. "Наша фракция прорабатывает вопрос освобождения от НДФЛ доходов от процентов по вкладам в банках, принадлежащих близким родственникам и членам семей военнослужащих-участников СВО… прошу вас рассмотреть указанное предложение", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что доходы по банковским вкладам могут облагаться НДФЛ. По его словам, вкладчики не платят его только с части процентного дохода, и эта сумма зависит от максимальной ставки Банка России за год. "В прошлом году она составила 21%, и налог не нужно платить с 210 тысяч рублей. То есть это проценты с размещения на депозите одного миллиона рублей. Но участники СВО открывают вклады на большие суммы, и со всех остальных процентов, которые им начислит банк, нужно платить НДФЛ", - пояснил он. Лидер партии подчеркнул, что по мнению "Справедливой России" поддержка участников СВО и членов их семей является безусловным приоритетом государства, и поэтому предлагается полностью освободить граждан от НДФЛ с процентов по вклада.

