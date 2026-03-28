В России разработают новые ГОСТы для пирожков и слоек - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/gost-868711356.html
В России разработают новые ГОСТы для пирожков и слоек
2026-03-28T11:45+0300
россия
росстандарт
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ee8167ee048d538f8ddb6b47beaf82ef.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_129:0:1462:1000_1920x0_80_0_0_912ce527f651094fd31411ed28e08bb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Росстандарт: в России планируют разработать новые ГОСТы для пирожков и слоек

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗавод хлебобулочных изделий
Завод хлебобулочных изделий - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Завод хлебобулочных изделий. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Новые ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек планируется разработать в России, эти стандарты закрепят единые требования к качеству такой продукции с учетом сохранения традиционных рецептур и современных технологий производства, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"В 2026 году в рамках Программы национальной стандартизации планируется разработка межгосударственных стандартов на хлебобулочные изделия - в том числе на пироги, пирожки и слоеную продукцию (ГОСТ "Пироги и пирожки. Общие технические условия" и ГОСТ "Изделия хлебобулочные слоеные. Общие технические условия"). Их цель - закрепить единые требования к качеству востребованной продукции с учетом сохранения традиционных рецептур и современных технологий производства. В настоящее время проекты стандартов в Росстандарт еще не поступали", - рассказали в ведомстве.
В Росстандарте пояснили, что разработка ГОСТов проходит в несколько этапов. Сначала идет подготовка и рассмотрение первых редакций, далее их публичное обсуждение сроком не менее 60 дней, доработка с учетом замечаний и последующая экспертиза. В работе участвуют профильный технический комитет, представители отрасли, научные организации и регуляторы. После согласования стандарты принимаются и вводятся в действие в России.
Кроме того, Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала