https://1prime.ru/20260328/gost-868711356.html
В России разработают новые ГОСТы для пирожков и слоек - 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T11:45+0300
россия
росстандарт
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ee8167ee048d538f8ddb6b47beaf82ef.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Новые ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек планируется разработать в России, эти стандарты закрепят единые требования к качеству такой продукции с учетом сохранения традиционных рецептур и современных технологий производства, рассказали РИА Новости в Росстандарте. "В 2026 году в рамках Программы национальной стандартизации планируется разработка межгосударственных стандартов на хлебобулочные изделия - в том числе на пироги, пирожки и слоеную продукцию (ГОСТ "Пироги и пирожки. Общие технические условия" и ГОСТ "Изделия хлебобулочные слоеные. Общие технические условия"). Их цель - закрепить единые требования к качеству востребованной продукции с учетом сохранения традиционных рецептур и современных технологий производства. В настоящее время проекты стандартов в Росстандарт еще не поступали", - рассказали в ведомстве. В Росстандарте пояснили, что разработка ГОСТов проходит в несколько этапов. Сначала идет подготовка и рассмотрение первых редакций, далее их публичное обсуждение сроком не менее 60 дней, доработка с учетом замечаний и последующая экспертиза. В работе участвуют профильный технический комитет, представители отрасли, научные организации и регуляторы. После согласования стандарты принимаются и вводятся в действие в России. Кроме того, Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_129:0:1462:1000_1920x0_80_0_0_912ce527f651094fd31411ed28e08bb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
