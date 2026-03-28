Грузия увеличила импорт меди из России до максимума за всю историю
2026-03-28T06:46+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Грузия в феврале увеличила импорт меди из России до максимума за всю современную историю - более 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в феврале грузинские компании ввезли из России медь и изделия из нее на 2,2 миллиона долларов против 591,4 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила почти в четыре раза.
Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы с 2009 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате в феврале Россия поднялась со второго на первое место среди крупнейших медных экспортеров в Грузию. Доля страны составила 54,9% от всех поставок.
В топ-5 поставщиков меди также вошли Узбекистан (29,2%), Турция (7%), Китай (3,4%) и Италия (2%).
