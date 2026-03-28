"Совсем не похоже". На Западе разоблачили ложь Пентагона об Иране - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/iran-868704410.html
"Совсем не похоже". На Западе разоблачили ложь Пентагона об Иране
2026-03-28T01:12+0300
2026-03-28T01:13+0300
иран
сша
запад
пит хегсет
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/78/841257876_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_abf58bbb65db7af8f151aaf0c76f8344.png
https://1prime.ru/20250629/iran-859006871.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/78/841257876_403:0:2150:1310_1920x0_80_0_0_2307ace39a07499e50b19425868f58b2.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:12 28.03.2026 (обновлено: 01:13 28.03.2026)
 
"Совсем не похоже". На Западе разоблачили ложь Пентагона об Иране

Полковник Дэвис: Хегсет искажает действительность, говоря о разгроме армии Иран

CC BY 2.0 / Wiyre Media / The PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
CC BY 2.0 / Wiyre Media / The Pentagon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 марта —ПРАЙМ. Глава Минобороны США Пентагона Пит Хегсет искажает действительность, когда заявляет, что иранская армия полностью разгромлена, такое мнение эфире YouTube-канала высказал отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис.
"Если вы их разгромили в историческом масштабе, то, наверное, война окончена, верно? А значит, настало время открывать шампанское и назначать парад. <…> О, подождите — Ормузский пролив все еще закрыт, и мы убили много людей в Иране, но у них все еще есть флот. У них все еще есть ракетные войска, мощности по разработке баллистических ракет и дронов. Мы ничего не сделали, чтобы уничтожить все это. Может, что-то и ослабили, но уж точно не уничтожили. <…> О чем ты вообще говоришь?", — заявил офицер.
При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты еще очень далеки от победы над Ираном.
Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала