"Совсем не похоже". На Западе разоблачили ложь Пентагона об Иране - 28.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 марта —ПРАЙМ. Глава Минобороны США Пентагона Пит Хегсет искажает действительность, когда заявляет, что иранская армия полностью разгромлена, такое мнение эфире YouTube-канала высказал отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис."Если вы их разгромили в историческом масштабе, то, наверное, война окончена, верно? А значит, настало время открывать шампанское и назначать парад. <…> О, подождите — Ормузский пролив все еще закрыт, и мы убили много людей в Иране, но у них все еще есть флот. У них все еще есть ракетные войска, мощности по разработке баллистических ракет и дронов. Мы ничего не сделали, чтобы уничтожить все это. Может, что-то и ослабили, но уж точно не уничтожили. <…> О чем ты вообще говоришь?", — заявил офицер.При этом он выразил уверенность, что Соединенные Штаты еще очень далеки от победы над Ираном.Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.

2026

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

